Cambios en la Policía de Salta: nuevas autoridades en cuatro áreas clave y auditorías

El Ministerio de Seguridad modificó cuatro áreas de la fuerza. La revisión alcanzará procedimientos administrativos y de incorporación de personal.
 
Política08/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Seguridad dispuso cambios en cuatro áreas de la Policía de Salta y ordenó auditorías internas para revisar procedimientos y elaborar informes sobre su funcionamiento.

Las modificaciones alcanzan a la Dirección General de Recursos Humanos, la División Incorporación y Selección de Personal, la Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección de Prensa y Relaciones Institucionales. 

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Las nuevas autoridades serán Sergio David Perea en Recursos Humanos; Mariela Vargas en Incorporación y Selección de Personal; Jesús Tolaba en Administración y Finanzas; y Cristian Aguilera en Prensa y Difusión.

En paralelo al recambio, Seguridad dispuso auditorías sobre los procedimientos de las áreas alcanzadas, aunque la información oficial no precisa todavía plazos, alcance específico de las revisiones ni si existen irregularidades previas que las hayan motivado.

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