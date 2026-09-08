Brasil ratificó su apoyo a la Argentina por Malvinas pese a las diferencias con Milei

Brasil ratificó su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, pese a las diferencias políticas y diplomáticas que atraviesan la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

La posición fue expresada por el encargado de Negocios de Brasil en Argentina, Eduardo Uziel, durante la celebración del Día Nacional de la República Federativa de Brasil, realizada en el Teatro Colón.

El pronunciamiento se produjo pocos días después de que Milei volviera a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y anunciara nuevas medidas contra empresas que participen en la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

Entre las iniciativas anunciadas figura el envío al Congreso de un proyecto para reforzar sanciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago, en momentos en que avanza el proyecto petrolero Sea Lion.

El respaldo brasileño adquiere relevancia por el contexto bilateral. Milei y Lula mantienen fuertes diferencias políticas, pero Brasil volvió a dejar en claro que su posición sobre Malvinas se mantiene al margen de esos cruces.

De esta manera, el país vecino sostuvo su tradicional apoyo al reclamo argentino de soberanía y diferenció esa cuestión de las tensiones actuales entre ambos gobiernos.