Bullrich cruzó a Kicillof tras la suspensión del Régimen Penal Juvenil

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, apuntó este lunes contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof luego de que la Justicia de la provincia suspendiera preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La dirigente libertaria cuestionó, además, el funcionamiento de la Justicia bonaerense y sostuvo que los vecinos de la provincia viven “con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

La resolución judicial fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. El fallo dispuso frenar temporalmente la implementación del nuevo régimen en todo el territorio bonaerense.

En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.



Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2026

Tras conocerse la resolución, Bullrich salió al cruce del gobernador bonaerense a través de sus redes sociales y vinculó directamente la suspensión con la situación de inseguridad que atraviesa la provincia. “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, sostuvo la senadora.

La exministra de Seguridad también cuestionó duramente a la Justicia provincial y calificó de “garantista” al sistema judicial bonaerense. “También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”, afirmó Bullrich.

En la misma línea, la dirigente libertaria cerró su mensaje con una fuerte crítica a la gestión provincial: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.

El planteo de Bullrich se inscribe en una disputa política que tiene a la inseguridad y a la baja de la edad de imputabilidad como uno de los principales ejes de confrontación entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo bonaerense.