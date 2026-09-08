Italia y Argentina ampliaron la cooperación en formación profesional

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió este lunes en Buenos Aires al ministro de Educación y del Mérito de Italia, Giuseppe Valditara, con quien firmó acuerdos para fortalecer la cooperación en educación, formación técnica y capacitación laboral.

El encuentro se realizó en el Centro de Formación Capital Humano y permitió avanzar en un Memorándum de Entendimiento que da continuidad al Plan de Acción Conjunto Argentina-Italia 2025-2030. El objetivo es desarrollar competencias vinculadas con las nuevas demandas del mercado laboral y ampliar la articulación entre educación y empleo.

El acuerdo incluye cooperación en formación técnica y profesional, prevención de la deserción escolar, utilización de inteligencia artificial en la educación, personalización de trayectos formativos, ciudadanía digital y capacitación docente en nuevas tecnologías y competencias socio-relacionales.

Durante la jornada, Pettovello también firmó un convenio con la Cámara Nacional de Empresas de Cuidados en Internación Domiciliaria para incorporar nuevas capacitaciones vinculadas con el cuidado de adultos mayores. “Buscamos más capacitación, más articulación y más herramientas para que los argentinos puedan acceder a nuevas oportunidades laborales”, señaló la ministra.

La visita de Valditara forma parte de una agenda bilateral más amplia. El funcionario italiano llegó al país en el marco de la misión encabezada por el canciller Antonio Tajani, que reúne a más de 100 empresas italianas y busca ampliar el comercio, las inversiones y la cooperación productiva entre ambos países.

La misión continuará este martes 8 de septiembre con reuniones políticas y empresariales en Buenos Aires, dentro de una estrategia que busca profundizar el vínculo entre Argentina e Italia en áreas económicas, tecnológicas, educativas y de formación profesional.