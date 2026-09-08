Industria salteña: Sáenz pidió obras a Nación y advirtió que defenderá las economías regionales

El gobernador Gustavo Sáenz pidió al Gobierno nacional rutas, trenes operativos y fondos para infraestructura como condiciones necesarias para reducir los costos de la producción salteña y aprovechar el crecimiento de la minería, el agro y la energía.

Durante la inauguración de la nueva Casa de la Industria, en el 45° aniversario de la Unión Industrial de Salta, el mandatario sostuvo que la provincia necesita fortalecer su infraestructura logística para conectar la producción con el Corredor Bioceánico y los mercados del Pacífico.

“Necesitamos rutas, los trenes funcionando de verdad y los fondos de infraestructura que el Norte Grande se ganó a fuerza de producir”, afirmó.

Sáenz aseguró que acompañará al Gobierno nacional en las medidas destinadas a ordenar la macroeconomía, pero marcó un límite cuando estén en juego los intereses productivos provinciales. En ese sentido, mencionó especialmente a las economías regionales, los productores tabacaleros y bananeros.

El Gobernador definió al campo, la minería y la energía como los tres grandes motores de la economía salteña y ubicó a General Güemes como nodo industrial y logístico para procesar la producción proveniente de la Puna y vincularla con los corredores internacionales. También remarcó la necesidad de que la explotación de los recursos naturales genere transformación industrial y empleo dentro de la provincia.

El diagnóstico empresario acompañó parte de ese planteo. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, señaló que el sector atraviesa un período de transición y sostuvo que “la reactivación aún no llega plenamente”. Entre las prioridades mencionó el acceso al gas de Vaca Muerta, costos competitivos de energía y obras que permitan transportar la producción del norte hacia los puertos.

Por su parte, el titular de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, planteó que para convertir las oportunidades de la minería, la energía y la agroindustria en desarrollo se necesitan crédito de largo plazo, menor presión impositiva e infraestructura. “No pedimos privilegios, pedimos igualdad de condiciones”, sostuvo.