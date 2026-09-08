Régimen Penal Juvenil: Nación y Provincia chocan por la aplicación de la nueva ley

La Justicia bonaerense suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, al considerar que el sistema no cuenta actualmente con la infraestructura necesaria para incorporar a adolescentes de 14 y 15 años.

La decisión fue tomada por la jueza Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo. La medida alcanza a la implementación de la reforma que redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal por determinados delitos.

El fallo abrió una nueva disputa entre Nación y la administración de Axel Kicillof. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó la suspensión y apuntó contra el gobernador bonaerense por no pronunciarse públicamente sobre el tema.

Desde la Provincia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, defendió la postura bonaerense y sostuvo que para aplicar la reforma hacen falta recursos, juzgados y fiscalías especializadas, además de centros adecuados para alojar a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.

Alonso afirmó que bajar la edad de imputabilidad sin garantizar previamente esas condiciones sería apenas “una modificación en los papeles” y “un eslogan de campaña”.

La Justicia convocó para el 16 de septiembre a autoridades bonaerenses vinculadas al sistema penal juvenil. Allí deberán informar qué medidas se adoptaron y qué recursos se prevén incorporar para poder implementar el régimen.