Milei reunió al Gabinete con un temario de alto voltaje

El presidente Javier Milei inició la semana (por tercera vez) con una nueva reunión de Gabinete con la que intentó aceitar la dinámica legislativa para los próximos días, luego de algunos anuncios de relevancia como el que protagonizó por el tema Malvinas. Durante el intercambio, que duró poco más de dos horas y media, el equipo completo que lo rodea definió los pasos para el envío de los proyectos.

En el marco de la cadena nacional del pasado jueves, el libertario anunció el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la creación del Consejo de Seguridad Nacional, y durante la cita de esta mañana se resolvió que ingrese por la Cámara de Diputados, donde aseguran contar con un esquema de apoyos más sólidos.

El Poder Ejecutivo podría girar el proyecto al Congreso el próximo viernes, si logra alistar los detalles del articulado que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica.

En Balcarce 50 se muestran particularmente optimistas en torno al impacto que tuvo la cadena -que surgió de la reunión de Gabinete pasada- y buscan capitalizar el alcance de la misma. Con el anuncio, el Presidente logró recuperar la iniciativa política luego de semanas de quietud en la gestión.

En otro pasaje de la reunión, el mandatario hizo un repaso de las principales variables económicas y los indicadores de actividad. Además, dedicó varios minutos a elogiar la tarea del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, y a destacar las 17.155 desregulaciones que le atribuye al área. A su turno, el funcionario presentó detalles de la nueva Ley de Mercado de Capitales en el que trabaja.

“El Presidente ratificó el rumbo económico y sostuvo que no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría la reputación construida y los resultados obtenidos”, precisaron desde el oficialismo.

En la previa a una nueva edición de la mesa política, que se celebrará el martes a las 13, el equipo completo definió invitar al canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, para avanzar en la coordinación legislativa de los proyectos de Malvinas.

Pese a que el Gobierno ultima detalles para la presentación del Presupuesto 2027, fechada para el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados, el tema solo fue mencionado en el repaso legislativo. Al igual que en los últimos años, no se espera la presencia ni de Milei ni del ministro de Economía, Luis Caputo, y en su lugar, podría asistir al Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para explicar el punto a punto.

La reunión de esta mañana se dio minutos después de que la oposición lograra el tratamiento de los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad para esta semana y estableciera un cronograma de dictámenes. La sesión tendrá lugar el miércoles con el objetivo de emplazar a las comisiones.

Se trata de dos temas incómodos para la Casa Rosada, que intentó dilatar el tratamiento de los proyectos que buscan dar una respuesta a las problemáticas. Lo hizo luego de que el mandatario vetara y el Congreso ratificara la sanción de ambas leyes.

Otro de los puntos de especial relevancia que se encuentra pendiente es el tratamiento de la reforma electoral, una de las claves del Poder Ejecutivo que trabaja por otros cuatro años de gestión libertaria. Con la convocatoria del Senado para tratar el tema en reunión de comisión el próximo 15 de septiembre, en Casa Rosada admiten que el principal interrogante pasa por los apoyos al ambicioso articulado.

“No están los votos, pero es normal. El costo de cerrar en un año no electoral es más elevado para nosotros. Tenemos mayores incentivos para cerrar más cerca de la fecha de alianzas”, admitió a Infobae una fuente al tanto de las negociaciones, que evitó dar precisiones en torno a los acuerdos.

En Casa Rosada saben que la reforma deberá tratarse en la previa al año legislativo que comienza en enero. No obstante, varios legisladores aseguran que las negociaciones deben encararse desde la cúpula de poder directamente con los gobernadores.

Para la reunión de esta mañana, la tercera desde la determinación de realizarlas todas las semanas, el mandatario libertario llegó a su despacho a las 9.30 y se dispuso a esperar a los funcionarios y colaboradores. Uno a uno ingresaron todos al Salón Eva Perón, y dieron asistencia completa en el intercambio que se inició a las 10.

En la previa, el asesor Santiago Caputo se cruzó en la explanada de Casa Rosada con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien saludó previo a ingresar a Salón de los Bustos pese a las tensiones existentes.

Dieron el presente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Juan Pablo Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Fabián Fernández (Comunicación), María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Completaron la lista el asesor Santiago Caputo; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich.

Infobae