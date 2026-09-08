Malvinas: Milei mantiene en duda su viaje a Londres tras endurecer su postura

El Gobierno puso en duda el viaje que Javier Milei tenía previsto realizar al Reino Unido, luego del endurecimiento de la postura oficial sobre la cuestión Malvinas.

Desde Casa Rosada y Cancillería evitaron confirmar si el Presidente finalmente viajará a Londres entre octubre y noviembre, en una visita que venía organizándose desde hace más de un año y que podía incluir su participación en un foro de inversiones.

La incertidumbre apareció después de la cadena nacional en la que Milei reafirmó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y anunció nuevas medidas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

El Gobierno también anticipó un proyecto para reforzar sanciones contra compañías que operen en las islas sin autorización argentina y medidas para fortalecer la defensa en el Atlántico Sur.

El nuevo escenario abrió interrogantes sobre la conveniencia política y diplomática de una visita presidencial a Londres, mientras el Reino Unido volvió a ratificar su posición sobre las islas.

Por ahora, el viaje no fue cancelado oficialmente, pero tampoco confirmado. La definición dependerá de cómo evolucione la relación bilateral y de la agenda internacional que termine de cerrar el Gobierno para los próximos meses.