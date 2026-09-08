Milei formalizó 63 nombramientos en la Justicia y el Ministerio Público

El Gobierno nacional formalizó una extensa tanda de 63 nombramientos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, luego de los acuerdos otorgados por el Senado de la Nación.

Las designaciones fueron instrumentadas mediante 63 decretos presidenciales, publicados este martes 8 en el Boletín Oficial de la República Argentina. El sumario de la edición incluye 42 nombramientos correspondientes a Justicia y 21 al Ministerio Público.

Los cargos abarcan jueces de primera instancia, integrantes de cámaras de apelaciones, tribunales orales, fiscales y defensores públicos en distintas jurisdicciones del país.

Entre las designaciones aparece la de Carlos Nicolás Escandar como Defensor Público Oficial Federal del Interior con asiento en la ciudad de Salta, dispuesta mediante el Decreto N° 932/2026.