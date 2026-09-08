Sáenz formalizó la designación de Jorge Musa como juez de Garantías

El gobernador Gustavo Sáenz formalizó la designación de Jorge Luis Musa como juez de Garantías N°1 del Distrito Judicial Centro mediante el Decreto N° 569, publicado este martes 8 en el Boletín Oficial de Salta.

El nombramiento llega después de que el Senado provincial prestara acuerdo durante la sesión especial realizada el 27 de agosto.

El Decreto 569 establece que Musa comenzará a ejercer el cargo a partir de la fecha de toma de posesión de sus funciones.