Así lo denunció la joven y su defensor durante la audiencia en la que se pedía su libertad y sobreseimiento.
Sáenz formalizó la designación de Jorge Musa como juez de Garantías
Judiciales08/09/2026Ivana Chañi
El Senado había prestado acuerdo el 27 de agosto. El nombramiento será efectivo cuando el magistrado tome posesión del cargo.
El gobernador Gustavo Sáenz formalizó la designación de Jorge Luis Musa como juez de Garantías N°1 del Distrito Judicial Centro mediante el Decreto N° 569, publicado este martes 8 en el Boletín Oficial de Salta.
El nombramiento llega después de que el Senado provincial prestara acuerdo durante la sesión especial realizada el 27 de agosto.
El Decreto 569 establece que Musa comenzará a ejercer el cargo a partir de la fecha de toma de posesión de sus funciones.
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