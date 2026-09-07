Se declaró penalmente responsable al exconcejal Poma

El exconcejal Martín Poma Ovejero junto a dos hombres más fue declarado penalmente responsable por seis delitos de las tres causas por la que se lo juzgaba en esta oportunidad, más de otras causas acumuladas.

Fue el juez Guillermo Pereyra quién declaró penalmente responsable a Martín Miguel Poma Ovejero como partícipe necesario del delito de peculado, autor de dos hechos de falsificación de instrumento público, autor de daño doblemente agravado, coautor de resistencia a la autoridad, autor de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y de un hecho de desobediencia judicial, todo en concurso real.

En tanto, a Julio Conte lo declaró penalmente responsable de peculado, y a César Eduardo Acosta de resistencia a la autoridad. Ramiro Mauricio Maldonado Blanque, por su parte, fue absuelto. Con el nuevo sistema ahora se fija otra audiencia de cesura para conocer la pena, la cual será mañana martes 8.

El caso fue investigado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

En cuanto a los delitos de estafa y falsificación de documento privado a raíz de una venta de lotes en General Güemes, el concejal de la entonces lista de Walter Wayar, fue absuelto.

El caso se hizo público cuando propios funcionarios municipales denunciaron que habían sustraído una camioneta sin permiso, del canchón municipal.