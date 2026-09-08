Definieron la terna para un juzgado Civil y Comercial de Salta

El Consejo de la Magistratura seleccionó a María Pía Molina, Fernando Schweitzer y Claudina del Valle Xamena Zárate para integrar la terna destinada a cubrir el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación del Distrito Judicial Centro.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 2244, publicada este martes 8 en el Boletín Oficial de Salta.

Los tres fueron seleccionados por haber obtenido los mayores puntajes dentro del concurso. La resolución dispone además comunicar el resultado al Poder Ejecutivo provincial y a la Corte de Justicia de Salta, pasos necesarios para continuar con el proceso de designación.