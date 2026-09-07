Por error de una Oficina Judicial, exfuncionario condenado no pudo pedir la domiciliaria

La defensa de Rogelio Guaymás, exsecretario de Hacienda de San Lorenzo, iba a solicitar a los jueces el cumplimiento de la pena de prisión en la casa, para que pueda cuidar a su madre anciana. Si bien a través de la Ofiju (Oficina de Juicio) se citó a todas las partes, al único que no llevaron es a quien reside en el Servicio Penitenciario, el condenado Rogelio Guaymás, quien debía desarrollar sus explicaciones ante los jueces, Pablo Farah y Cecilia Flores Toranzos. Por eso los magistrados decidieron cancelar la audiencia.

Rogelio Higinio Guaymás fue secretario de Hacienda de San Lorenzo durante la cuestionada gestión del Kila Gonza. Junto con el exintendente, Guaymás fue condenado por peculado, es decir por corrupción vinculada al manejo de fondos públicos. Como Kila ya había sido penado en un juicio anterior, le unificaron la pena en siete años de prisión. En tanto que al contador los jueces lo condenaron a cinco años tras las rejas.

La presentación del abogado defensor para solicitar la domiciliaria de Guaymás, se basa en los cuidados familiares que requiere la señora de más de 90 años. De momento, el exfuncionario cumple condena en Villa Las Rosas junto con su exjefe Kila. El tercer condenado en ese juicio fue Aldo Gonza, el hermano del exintendente, quien recibió una pena de cumplimiento condicional, siendo concejal, aunque luego fue destituido y ahora está a la espera de una decisión favorable de la Corte de Justicia para volver al Concejo.

Kila no puede ejercer cargos públicos a perpetuidad

Antes del último juicio que enfrentó el exintendente Gonza, en marzo de este año, había sido electo concejal y sus pares lo habían dejado asumir a pesar de tener una condena anterior, en doble instancia, que le prohibía a perpetuidad ejercer cargos públicos.