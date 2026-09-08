Salta tiene nuevo defensor público oficial federal: fue designado Nicolás Escandar

El nombramiento fue dispuesto por el Decreto 932/2026, luego del acuerdo del Senado de la Nación.
 
Judiciales08/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Carlos Nicolás Escandar

El presidente Javier Milei designó a Carlos Nicolás Escandar como Defensor Público Oficial Federal del Interior del país con asiento en la ciudad de Salta, según el Decreto N° 932/2026, publicado este martes 8 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La designación se realizó luego del acuerdo prestado por el Senado de la Nación, requisito previsto para este tipo de nombramientos dentro del Ministerio Público de la Defensa.

ciudad-judicial-2-840x440Sáenz formalizó la designación de Jorge Musa como juez de Garantías

El decreto lleva las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y formaliza la cobertura de la Defensoría Pública Oficial Federal del Interior con asiento en Salta.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail