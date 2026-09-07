Violencia familiar y de género: proponen revisar cada seis meses las medidas de protección en Salta

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Salta busca modificar las leyes provinciales de Violencia Familiar y Violencia de Género para establecer expresamente que las medidas judiciales de protección tengan carácter provisorio y sean revisadas periódicamente.

La iniciativa corresponde al Expediente 91-54.120/26, presentado por el diputado Guillermo Durand Cornejo, y propone incorporar cambios en la Ley 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar y en la Ley 7888 de Protección contra la Violencia de Género.

El proyecto plantea que las medidas sean sometidas a una revisión como máximo cada seis meses, con intervención del Ministerio Público, Fiscalía y Defensoría. Según su fundamentación, el objetivo es evitar que las restricciones o disposiciones judiciales se prolonguen de manera indefinida sin control periódico.

La propuesta busca incorporar a las leyes provinciales criterios que ya fueron establecidos por una acordada de la Corte de Justicia de Salta, con el propósito de unificar la aplicación de las medidas y dar respaldo legal explícito a su revisión.

El proyecto todavía no tiene dictamen de las comisiones de Justicia; Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia; y Legislación General, por lo que su incorporación al Acta de Labor no garantiza su tratamiento en el recinto.