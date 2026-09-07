Milei reúne al Gabinete con Malvinas y el Presupuesto 2027 como prioridades

El presidente Javier Milei encabezará este lunes a las 10 una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas, con la cuestión Malvinas, el Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa entre los principales temas de la agenda.

El encuentro servirá para repasar la gestión de las distintas áreas y definir las prioridades políticas del Gobierno para septiembre, un mes en el que el Ejecutivo deberá afrontar negociaciones importantes con gobernadores y bloques del Congreso.

Uno de los ejes será Malvinas, después de la cadena nacional en la que Milei anunció un endurecimiento de la estrategia argentina frente al avance de la explotación petrolera en las islas.

El Gobierno ya comenzó a poner en marcha algunas de esas medidas y ahora busca avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla mayores sanciones para empresas vinculadas con actividades no autorizadas por Argentina y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

La otra discusión central será el Presupuesto 2027, que deberá ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre.

El Ejecutivo pretende sostener el equilibrio fiscal como criterio central del proyecto, pero anticipa una negociación compleja con gobernadores y bloques dialoguistas, especialmente por los recursos destinados a las provincias y la obra pública.

En ese esquema tendrá un papel importante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado de mantener el vínculo político con los gobernadores, mientras Karina Milei continuará interviniendo en las principales definiciones políticas del oficialismo.

La estrategia parlamentaria también incluirá otros proyectos que el Gobierno pretende impulsar durante septiembre. Entre ellos aparece la reforma electoral, con la eliminación o modificación de las PASO como uno de los puntos que todavía divide a La Libertad Avanza de algunos de sus aliados.

La reunión de este lunes será la tercera de Gabinete en tres semanas, después de los encuentros realizados el 24 de agosto y el martes pasado. Milei busca darle una frecuencia semanal a estas reuniones para reforzar el seguimiento de la gestión y la coordinación política.

A las 14, Milei recibirá a ejecutivos de Tesla, en otro encuentro con representantes del sector tecnológico internacional. La agenda oficial difundida por Presidencia no anticipó acuerdos ni inversiones concretas derivados de esas reuniones.

De esta manera, Milei comienza una semana en la que deberá combinar gestión, contactos con empresas internacionales y negociación política, con Malvinas y el Presupuesto 2027 como los dos asuntos inmediatos que concentrarán la atención del Gobierno.