Milagro 2026: se esperan más de 500 peregrinaciones y habrá personal de tránsito las 24 horas

La Municipalidad de Salta reforzará desde esta semana el operativo de tránsito por la llegada de más de 500 peregrinaciones que participarán de las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, explicó por Aries que desde el 11 y 12 de septiembre habrá personal dispuesto durante las 24 horas en los principales accesos a la Capital para acompañar a los contingentes hasta la Catedral Basílica.

Los ingresos estarán cubiertos por Aunor, avenida Bolivia, Ruta 51, Ruta 28 y otros accesos de la ciudad, por donde arribarán peregrinaciones procedentes de Iruya, Isla de Cañas, Orán, Metán, San Antonio de los Cobres, los Valles, Atocha y distintas localidades de la provincia.

Antes, durante las jornadas de la Novena, se realizarán filtros y cortes en las inmediaciones de la Catedral, especialmente por la tarde y de acuerdo con la cantidad de personas que se concentren en Plaza 9 de Julio.

Assennato anticipó además un operativo especial para la Procesión de la Penitencia, prevista para el domingo desde la Iglesia de la Merced hasta la Catedral.

El despliegue más importante será el 15 de septiembre. Desde temprano comenzará el despeje de aproximadamente ocho cuadras alrededor de la Catedral y, entre las 13 y las 14, se implementarán cortes prácticamente definitivos en el sector cercano a Plaza 9 de Julio.