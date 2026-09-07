La oposición desafía a Milei con una sesión por endeudamiento familiar

La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y la oposición sumará esta semana un nuevo capítulo en el Congreso, donde distintos bloques buscarán instalar el problema del endeudamiento y la morosidad de las familias mientras la Casa Rosada profundiza su agenda política alrededor de la cuestión Malvinas.

La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial para este miércoles 9 de septiembre a las 12, impulsada por Unión por la Patria junto con Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros bloques.

Uno de los principales temas será el crecimiento del endeudamiento familiar. Actualmente existen más de 40 iniciativas vinculadas con morosidad, créditos y dificultades de los hogares para afrontar sus obligaciones.

Sin embargo, ninguno de los principales proyectos cuenta todavía con dictamen de comisión, por lo que la oposición no podrá sancionarlos directamente este miércoles. La estrategia será reunir al menos 129 votos para emplazar a las comisiones y obligarlas a acelerar el tratamiento. En la sesión del 26 de agosto, los bloques opositores habían reunido 133 votos para avanzar con el tema.

La convocatoria incluye además la prórroga de la emergencia en discapacidad, otra discusión que enfrenta al oficialismo con los bloques opositores.

LLA intenta controlar los tiempos

La Libertad Avanza respondió abriendo el debate en la Comisión de Finanzas y proponiendo un cronograma que contempla reuniones con especialistas durante septiembre y un plazo máximo hasta el 30 de septiembre para emitir dictamen.

La oposición rechazó ese esquema por considerar que demora una respuesta a un problema que califica como urgente y ratificó que mantendrá la sesión especial del miércoles.

Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que las iniciativas requieren un análisis más profundo antes de llegar al recinto y advierten que algunas de las soluciones propuestas podrían terminar generando efectos contrarios a los buscados.

La discusión se produce mientras el presidente Javier Milei volvió a colocar a Malvinas entre los principales temas de su agenda.

Después de su cadena nacional, el Gobierno avanzó con medidas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías que participen directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina y prepara nuevas iniciativas vinculadas con la defensa de la soberanía.

La ofensiva recibió respaldo de distintos sectores políticos por el reclamo argentino sobre las islas, aunque también abrió cuestionamientos sobre el momento elegido por el Gobierno para darle centralidad al tema. Incluso dirigentes opositores que cuestionan habitualmente a Milei acompañaron parte del endurecimiento frente a los proyectos petroleros en Malvinas.

Así, Malvinas y el endeudamiento familiar aparecen esta semana como dos de los principales ejes de una disputa más amplia por la agenda política.

Mientras el Gobierno busca sostener el reclamo de soberanía y avanzar con sus propias prioridades legislativas, la oposición intentará utilizar su mayoría circunstancial en Diputados para colocar en primer plano la situación económica de los hogares y acelerar proyectos relacionados con la morosidad.

La primera prueba será este miércoles, cuando deberá demostrar nuevamente si conserva los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y avanzar con los emplazamientos a comisión.