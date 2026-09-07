Cuentas, contraseñas y bases de datos: buscan proteger los activos digitales del Estado salteño
La Cámara de Diputados de Salta tiene entre sus proyectos de labor parlamentaria una iniciativa que propone crear un régimen específico para la protección de los activos digitales gubernamentales y evitar problemas con cuentas, accesos, sistemas o bases de datos cuando cambian las autoridades.
El proyecto corresponde al Expediente 91-53.894/26, fue presentado por el diputado Patricio Peñalba y plantea establecer pautas mínimas para identificar, administrar, resguardar y transferir los activos digitales del Estado provincial.
La fundamentación advierte que gran parte de la actividad pública depende actualmente de sistemas informáticos, plataformas digitales, bases de datos y cuentas institucionales, pero que Salta no cuenta con una regulación integral sobre su titularidad y administración.
Uno de los puntos centrales aparece en los cambios de gestión. El proyecto busca evitar que se produzcan pérdidas de información, retención de accesos o utilización indebida de recursos digitales cuando un funcionario deja su cargo. La iniciativa parte de la premisa de que esos activos pertenecen al Estado y no a las personas que circunstancialmente los administran.
También propone identificar formalmente los activos, designar responsables institucionales y establecer mecanismos para que el traspaso de accesos e información quede documentado y completo ante un cambio de autoridades.
Por ahora, el proyecto no cuenta con dictamen de las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión, Hacienda y Presupuesto y Legislación General, por lo que su inclusión en el Acta de Labor no garantiza su tratamiento en el recinto.