Vandalismo rural: Diputados pide impulsar cambios en el Código Penal

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Salta propone que los legisladores nacionales por la provincia impulsen en el Congreso una modificación del Código Penal en materia de vandalismo rural.

La iniciativa corresponde al Expediente 91-54.639/26, fue presentada por el diputado Néstor Parra, del bloque Por Guachipas, y tiene carácter de Proyecto de Declaración.

El texto plantea que la Cámara manifieste su interés en que senadores y diputados nacionales por Salta realicen las gestiones necesarias para promover y acompañar el tratamiento de una reforma penal específica sobre este tipo de hechos.

Por tratarse de una declaración, no modifica por sí misma el Código Penal ni crea nuevas penas en Salta. Su objetivo es trasladar el planteo al Congreso de la Nación, donde debería tramitarse cualquier modificación de la legislación penal.

El proyecto todavía no cuenta con dictamen de las comisiones de Justicia y de Producción, por lo que su incorporación al Acta de Labor Parlamentaria no asegura su tratamiento en el recinto.