El Gobierno vuelve por las PASO y busca cambiar las reglas electorales para 2027

El Gobierno de Javier Milei busca reactivar durante septiembre el debate por la reforma electoral, un proyecto que ya se encuentra en el Congreso y que podría modificar algunas de las principales reglas con las que los partidos competirán en las elecciones presidenciales de 2027.

El punto de mayor conflicto es la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La Libertad Avanza pretende que la discusión comience en el Senado, aunque todavía deberá negociar cambios con bloques aliados que plantearon objeciones a ese punto.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 22 de abril. La propuesta oficial sostiene que las internas deben volver a ser responsabilidad de cada partido y no ser financiadas y organizadas por el Estado.

La eliminación de las PASO tendría un impacto directo sobre la construcción de las candidaturas para 2027. Sin una elección primaria nacional obligatoria, cada fuerza debería resolver sus disputas internas mediante los mecanismos previstos por sus propias estructuras partidarias o a través de acuerdos entre los sectores que integren una alianza.

La reforma también modifica las condiciones para la creación y continuidad de los partidos políticos. Entre otros puntos, eleva los pisos de afiliación necesarios para registrar agrupaciones y los niveles de votos requeridos para conservar la personería, además de incorporar mecanismos de afiliación digital.

Otro capítulo central es el financiamiento político. El Ejecutivo propone cambios en los aportes a partidos y campañas, con mayor participación de aportes privados regulados y trazables, y habilita a las fuerzas políticas a renunciar al financiamiento estatal bajo determinadas condiciones.

El proyecto incorpora además Ficha Limpia, que establece impedimentos para acceder a candidaturas y determinados cargos públicos en el caso de personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos.

La discusión también alcanza a la Boleta Única de Papel, que ya forma parte del sistema electoral nacional desde la sanción de la Ley 27.781. La reforma propone ajustes sobre su utilización y sobre la presentación de las listas, pero no implica la creación de la BUP, que ya está vigente.

El principal desafío para el oficialismo estará en el Congreso. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó la intención de abrir durante septiembre la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar a tratar la iniciativa.

Sin embargo, la eliminación de las PASO aparece como el punto más difícil de acordar. Sectores del PRO y la UCR anticiparon objeciones y reclamaron modificaciones antes de acompañar el proyecto.

La discusión tendrá además consecuencias sobre la estrategia del resto de las fuerzas políticas. Para espacios con varias líneas internas, las PASO constituyen actualmente una herramienta para resolver candidaturas sin romper las alianzas, por lo que su desaparición obligaría a construir nuevos mecanismos de competencia y negociación.

Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, el Gobierno buscará así que el Congreso avance sobre una reforma que combina eliminación de las PASO, Ficha Limpia, nuevas reglas para los partidos y modificaciones al financiamiento electoral.

La intención oficial es aprobarla antes del próximo proceso electoral, pero para conseguirlo La Libertad Avanza deberá primero construir una mayoría que, por ahora, no está asegurada.