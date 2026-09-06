Desde este lunes, el Hogar de Noche funciona como base del Operativo Milagro 2026

El edificio de 20 de Febrero 231 dejó la asistencia invernal y ahora recibe a cuadrillas municipales y equipos de emergencia.
Salta06/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

23152-en-promedio-65-personas-concurren-diariamente-al-hogar-de-noche

El Hogar de Noche de 20 de Febrero 231 comienza a funcionar desde este lunes como base logística y espacio de descanso para las cuadrillas municipales y los equipos de emergencia afectados al Milagro 2026.

El cambio de función se produce después del cierre del operativo de asistencia invernal, que terminó el 5 de septiembre tras cuatro meses de actividad y más de 7.000 asistencias a personas en situación de vulnerabilidad.

feria-del-milagro-2025-parque-san-martin-5-1024x576Feria del Milagro 2026: funcionará del 11 al 15 de septiembre en el parque San Martín

Durante las festividades, el inmueble será utilizado por personal destinado a tareas de seguridad, limpieza y asistencia a peregrinos.

Una vez finalizado el Milagro, el edificio retomará una función social permanente como Hogar de Paso, destinado a personas en emergencia social y a familias del interior que necesiten alojamiento temporal mientras acompañan a familiares internados en hospitales públicos de la Capital.

Te puede interesar
Lo más visto
señor virgen del milagro

Rezo de la Novena del Señor y Virgen del Milagro: Día 1

Salta06/09/2026
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail