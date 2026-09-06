Desde este lunes, el Hogar de Noche funciona como base del Operativo Milagro 2026

El Hogar de Noche de 20 de Febrero 231 comienza a funcionar desde este lunes como base logística y espacio de descanso para las cuadrillas municipales y los equipos de emergencia afectados al Milagro 2026.

El cambio de función se produce después del cierre del operativo de asistencia invernal, que terminó el 5 de septiembre tras cuatro meses de actividad y más de 7.000 asistencias a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante las festividades, el inmueble será utilizado por personal destinado a tareas de seguridad, limpieza y asistencia a peregrinos.

Una vez finalizado el Milagro, el edificio retomará una función social permanente como Hogar de Paso, destinado a personas en emergencia social y a familias del interior que necesiten alojamiento temporal mientras acompañan a familiares internados en hospitales públicos de la Capital.