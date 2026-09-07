Malvinas: proponen eliminar el prefijo “ex” para referirse a combatientes y veteranos

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Salta propone suprimir el prefijo “ex” y cualquier otra expresión que indique pasado al referirse a los héroes y veteranos de la Guerra de Malvinas.

La iniciativa corresponde al Expediente 91-54.427/26 y fue presentada por el diputado Adrián Valenzuela, del bloque Todos por Salta.

Según la fundamentación, utilizar expresiones que remitan exclusivamente al pasado implicaría una desvalorización del rol histórico de quienes combatieron en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El texto también destaca las secuelas que la guerra dejó en numerosos veteranos.

La propuesta busca así que las denominaciones oficiales mantengan de manera permanente la condición de combatientes, héroes y veteranos, sin anteponer expresiones que los sitúen únicamente en una etapa pasada.

El proyecto todavía no tiene dictamen de la Comisión de Legislación General, por lo que su inclusión en el Acta de Labor Parlamentaria no implica que vaya a ser tratado automáticamente en el recinto.