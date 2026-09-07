Primeros días de la baja de imputabilidad: denunciaron a adolescente por amenazas

Foto: video de La Llave del Portal

Durante el primer fin de semana de vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil se viralizaron imágenes de un adolescente fue denunciado en el barrio El Portal, de Campo Quijano, por perseguir y amenazar a un grupo de estudiantes a la salida de clases con lo que sería una réplica de arma de fuego.

Qué pasó

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la calle Juan Carlos Dávalos, cuando varios jóvenes volvían a sus casas tras terminar la jornada escolar. Familias de los estudiantes denunciaron expresiones intimidatorias e insultos, y las cámaras de seguridad del barrio captaron el momento en que el adolescente se acercaba al grupo. La Policía incorporó esas imágenes a la causa, caratulada de forma provisoria como "amenazas". Por el momento no trascendieron nuevas medidas.

El hecho protagonizado por un adolescente, se conoció apenas un día después de que, el 5 de septiembre, entrara en vigencia la Ley Nacional 27.801, que baja a los 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por sanciones penales, además de incorporar medidas socioeducativas orientadas a la reinserción.