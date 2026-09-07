Autos oficiales: Salta refuerza controles sobre combustible, kilometraje y geolocalización



El Gobierno de Salta aprobó un nuevo Manual de Misiones y Funciones de la Subsecretaría del Parque Automotor, con el objetivo de reforzar el control sobre los vehículos oficiales, su utilización, mantenimiento y costos.

El documento plantea centralizar la administración de la flota estatal y señala expresamente la necesidad de prevenir el uso indebido de los móviles oficiales, garantizar que sean destinados exclusivamente a fines institucionales y establecer responsabilidades sobre su guarda y conservación.

Entre las funciones asignadas aparecen el control del consumo de combustible, cupos, kilometraje, disponibilidad y costos operativos, además de la planificación del abastecimiento, mantenimiento y asignación de vehículos según las necesidades de cada área.

El manual también contempla la utilización de sistemas informáticos, bases de datos y herramientas de geolocalización para administrar, controlar y fiscalizar el parque automotor provincial.

Además, establece que los incumplimientos en el manejo de los vehículos oficiales podrán generar responsabilidad administrativa, sanciones disciplinarias y, cuando corresponda, denuncias penales.