Viento Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h: las zonas de Salta bajo alerta este lunes

Salta atraviesa este lunes una jornada bajo doble alerta amarilla por fuertes vientos, con condiciones diferentes según la zona: se espera viento Zonda en los Valles y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en sectores altos de la Puna.

En la zona de Cachi, La Poma, Molinos y Los Andes, se prevén vientos de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas de hasta 100 km/h en zonas altas y cumbres. Las condiciones se mantendrían desde la mañana hasta la noche.

En paralelo, la alerta por viento Zonda alcanza a Cachi, La Poma, Molinos, Los Andes, Cafayate, San Carlos, La Caldera, Chicoana y Rosario de Lerma. Allí se esperan vientos sostenidos de 30 a 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 70 km/h durante la mañana y la tarde.

Las condiciones pueden generar polvo en suspensión, reducción de la visibilidad y complicaciones para circular, especialmente en caminos y rutas de montaña. Defensa Civil recomendó evitar actividades al aire libre que no sean necesarias, asegurar techos, carteles y objetos sueltos y conducir a velocidad reducida.

También se pidió no realizar quemas de pastizales, debido al riesgo de propagación de incendios asociado al viento y a las condiciones secas.