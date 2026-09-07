Sin fondos nacionales, una obra de La Viña avanzó apenas 5% y Salta rescindió el contrato

El Gobierno de Salta dispuso la rescisión del contrato para la “Intervención Integral en la localidad de La Viña”, una obra que comenzó en noviembre de 2023 y quedó paralizada cuando registraba apenas un 4,94% de avance físico.

El contrato había sido firmado con MEI Obras y Servicios SRL por $1.038.281.596,65. Durante los primeros meses se emitieron tres certificados de obra que fueron enviados al organismo nacional encargado del financiamiento, pero las transferencias no se concretaron. Ante la falta de partidas nacionales, la Provincia suspendió totalmente los trabajos desde el 1 de febrero de 2024.

Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación comunicó formalmente que no podía continuar financiando el proyecto. El expediente señala que la decisión estuvo vinculada con la redefinición de la cartera del programa nacional y la finalización del esquema bajo el cual se ejecutaba la obra.

Tras más de dos años de paralización, la Provincia aprobó una liquidación final de $270.520.980,56 más USD 122.171,34. La cifra contempla certificados impagos e intereses, gastos asociados al contrato y materiales que habían sido acopiados para la obra.

La rescisión será de común acuerdo y sin culpa de las partes. La empresa deberá renunciar a futuros reclamos por daños, perjuicios, gastos administrativos o lucro cesante, mientras que los tubos de PEAD almacenados pasarán a propiedad de la Provincia una vez concretado el pago.