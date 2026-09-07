Riesgo muy alto de incendios forestales en Salta: alerta para Capital, Orán y Tartagal

Salta inicia este lunes con riesgo muy alto de incendios forestales en tres zonas de la provincia: Capital, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, según el índice meteorológico difundido por Defensa Civil.

Ante este escenario, se pidió no realizar quemas ni fogatas en espacios abiertos o rurales, evitar arrojar colillas de cigarrillos, vidrios o residuos inflamables y no encender fuego para limpieza de terrenos o restos de poda.

También se recomendó abstenerse de actividades que generen chispas o calor, como soldaduras o el uso de maquinaria agrícola sin medidas de prevención, y mantener los alrededores de las viviendas libres de pastos secos y materiales combustibles.

Defensa Civil recordó que, ante la presencia de humo o fuego, se debe dar aviso de inmediato a las autoridades locales.