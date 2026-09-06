Kicillof acelera su armado nacional rumbo a 2027 y desembarca en Misiones

Axel Kicillof viajará el próximo miércoles a Misiones como parte de la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio con el que busca construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027.

La agenda prevé una reunión institucional con el gobernador Hugo Passalacqua, encuentros con intendentes y referentes del peronismo misionero y un acto partidario en Posadas, de acuerdo con información recogida por Noticias Argentinas.

El desembarco fue precedido por reuniones de dirigentes del MDF con referentes locales. Entre ellos estuvieron Mariano Cascallares y Julio Pereyra, quienes plantearon la necesidad de ampliar el armado opositor y recuperar el Gobierno nacional para el peronismo.

Con Misiones, Kicillof habrá recorrido siete provincias en el marco de su despliegue fuera de Buenos Aires. Ya encabezó actividades en Tierra del Fuego, Formosa, Córdoba, Corrientes, Chaco y La Pampa.

La visita se producirá además a diez días del plenario federal del MDF previsto para el 19 de septiembre, donde participarán dirigentes de las 24 jurisdicciones del país y el espacio buscará profundizar su construcción nacional rumbo a 2027.