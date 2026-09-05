Doble alerta por viento en Salta: prevén ráfagas de hasta 100 km/h y Zonda en los Valles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por fuertes vientos para este sábado 5 de septiembre en distintos sectores de Salta. La situación más intensa se espera en la Puna, donde las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

La advertencia por vientos fuertes comprende a la Puna, Cachi, La Poma, Molinos y Los Andes. Se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 100 km/h.

En paralelo, rige una alerta amarilla por viento Zonda para Cachi, Molinos, Cafayate, La Poma, San Carlos, La Caldera, Rosario de Lerma y Chicoana. El fenómeno se extendería desde la mañana hasta la noche, con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

El ingreso del Zonda puede provocar descenso de la humedad, aumento de la temperatura, polvo en suspensión y reducción de la visibilidad, además de elevar el riesgo de incendios.

Defensa Civil recomendó asegurar techos, carteles y objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, circular con precaución y no realizar quemas ni fogatas.