Milei llegó a los 1.000 días de Gobierno entre reformas, causas judiciales y la pelea por 2027

Javier Milei alcanzó los 1.000 días al frente del Gobierno nacional con una gestión marcada por reformas económicas, cambios frecuentes en el gabinete, conflictos legislativos, investigaciones judiciales y una estrategia política cada vez más orientada a la continuidad en 2027.

El balance realizado por Noticias Argentinas destaca entre las principales medidas el DNU 70/2023, la Ley Bases y la reforma laboral, aunque también señala dificultades para avanzar con otros proyectos, como la reforma electoral y las designaciones para completar la Corte Suprema.

La administración libertaria atravesó además investigaciones judiciales vinculadas a distintos integrantes del oficialismo. Entre ellas aparecen el caso de la criptomoneda $LIBRA, las denuncias sobre presuntas irregularidades en ANDIS y expedientes que involucran a dirigentes libertarios. Todos estos hechos permanecen bajo investigación y no implican condenas.

En el plano interno, Karina Milei consolidó su influencia sobre el armado político y electoral de La Libertad Avanza, mientras se redujo el peso de otros sectores del oficialismo. La disputa por candidaturas y lugares de decisión atravesó buena parte de la dinámica partidaria.

El Gobierno también profundizó su alineamiento con Estados Unidos, relación que tomó mayor relevancia luego del paquete de asistencia financiera acordado en 2025. Con la mirada puesta en las presidenciales de 2027, el oficialismo busca ahora ampliar acuerdos con gobernadores, sectores del PRO y el radicalismo para sostener el proyecto libertario.