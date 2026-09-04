El Milagro vuelve a impulsar el turismo en Salta

Salta se prepara para recibir visitantes de distintos puntos del país durante las Fiestas del Milagro, una celebración que además de su profundo significado religioso vuelve a generar expectativas por el movimiento turístico que produce en la ciudad.

Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta, señaló que las perspectivas para estas fechas son positivas y recordó que durante la edición del año pasado se registraron niveles de movimiento similares a los de un fin de semana largo.

“Tenemos buena expectativa para estas fechas del Milagro. Sabemos que es uno de los destinos por excelencia”, sostuvo.

El funcionario explicó que el turismo que llega durante septiembre tiene una característica particular: muchos visitantes no solo buscan recorrer los atractivos tradicionales de la ciudad, sino también conocer y participar de una celebración fuertemente vinculada con la identidad de los salteños.

Por eso, desde el área turística buscan trabajar el Milagro como parte de la oferta de la ciudad, pero con especial cuidado sobre su significado religioso y cultural.

Uno de los aspectos que genera expectativa es la disponibilidad hotelera. García Soria indicó que en los últimos años creció la cantidad de alojamientos en la ciudad y que, pese al aumento de la demanda durante estas fechas, todavía existen plazas disponibles para recibir visitantes.

El Milagro también forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer a Salta como destino de turismo religioso. En ese sentido, se viene trabajando sobre distintos circuitos vinculados con iglesias y espacios de fe.

García Soria destacó especialmente el recorrido por los templos de la ciudad, donde durante los últimos meses se incorporaron obras, mejoras y señalización destinadas a facilitar la visita y sumar información para quienes realizan el circuito.

La apuesta apunta a que quienes lleguen por el Milagro puedan complementar su participación en las celebraciones con recorridos por el patrimonio religioso, histórico y cultural de la ciudad.

De esta manera, septiembre vuelve a convertirse en un mes clave para el turismo salteño: el Milagro concentra la llegada de fieles y visitantes y, al mismo tiempo, fortalece el posicionamiento de la ciudad como destino vinculado a la fe.