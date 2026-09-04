Milei habló de las elecciones 2027 y desestimó una flexibilización de la política económica

Sostuvo que "desde el punto de vista macroeconómico, no tiene sentido flexibilizar la política monetaria, porque hace 12 meses que no cambia la base monetaria y sin embargo persiste la inflación". Y profundizó: "Si la cambiara, la inflación la tenemos a la vuelta de la esquina".

Anticipó que iba a hacer una explicación más personal. "Renuncié a mi jubilación de privilegio, mi contrato con los argentinos es de 4 años con opción a 8. Pero después tengo que ir a ganarme la vida en el sector privado. Si toda la vida dije que iba a hacer algo, y por un capricho electoral cambié mi forma de actuar, el precio de mis conferencias después se vuelve cero", enfatizó Milei.

"Voy a redoblar la ortodoxia", siguió el jefe de Estado. "No voy a cambiar ni la política fiscal ni la monetaria. Voy a seguir con equilibrio fiscal y apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación", completó.

También le pidió a su audiencia que "no se dejen engañar por los prebendarios que les gusta cazar en el zoológico", en referencia a empresarios locales como Javier Madanes Quintanilla (FATE), a quien volvió a llamar "gomita lumínica" y también lo tildó de "estafador que se abusaba de 48 millones de argentinos".

"No es una economía abierta esta, necesita de más competencia", insistió.

Más tarde volvió a referirse a las elecciones 2027. Dijo que dirigentes opositores que "lloraban" porque no iban a "poder mantener la maquinita los 365 días del año". Y siguió: "Tal como vimos en 2023, cuando pese a estar al brode de la hiperinflación emitieron 13 puntos del PBI para tratar de ganar una elección. No queremos volver nunca más a eso y no se lo vamos a permitir".