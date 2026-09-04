Milei habló de las elecciones 2027 y desestimó una flexibilización de la política económica
Política04/09/2026
El Presidente reconoció que "persiste la inflación" y subrayó que seguirá con la dura política fiscal y monetaria.
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El dirigente peronista también fue diputado nacional, convencional constituyente y embajador en Uruguay. Referentes del PJ lo despidieron en redes.
La senadora libertaria respaldó la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y sostuvo que “se terminó la impunidad”.
El ministro sostuvo que las entidades deben resolver los créditos impagos y aseguró que no existe riesgo sistémico. También anticipó un 2027 “supertranquilo”.
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