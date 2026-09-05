Caputo descartó rescatar a bancos por la mora: “Sería populismo y sería inmoral”

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a descartar que el Gobierno utilice fondos públicos para asistir a bancos afectados por el aumento de la mora crediticia y sostuvo que hacerlo sería “populismo” e “inmoral”.

Durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Caputo afirmó que “no podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”. La exposición fue recogida por MinutoUno.

El funcionario aseguró que la situación no representa un riesgo sistémico y destacó que las entidades están refinanciando deudas a plazos más largos y tasas menores. Como ejemplo, señaló que el Banco Nación ya realizó más de 100.000 operaciones de refinanciamiento por $500.000 millones.

Caputo también defendió la idea de una economía que crece a “dos velocidades” y consideró natural que algunos sectores, como la minería, avancen más rápido que otros durante un proceso de reasignación de recursos.

De cara a 2027, afirmó que espera un año “supertranquilo” en materia económica, aunque remarcó que el Gobierno se prepara para escenarios adversos. Entre los elementos que mencionó como respaldo destacó la acumulación de reservas y los acuerdos de financiamiento.