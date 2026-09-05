Comercio en Salta: advierten que el modelo tradicional deberá reconvertirse para sobrevivir

El comercio, uno de los principales generadores de empleo privado de Salta, atraviesa un cambio profundo por la pérdida de poder de compra y las nuevas formas de consumo, según analizó el economista Gastón Carrazán en Vale Todo por Aries.

Carrazán explicó que las familias buscan hacer rendir sus ingresos y comenzaron a comprar en ferias, por internet o a nuevos proveedores, en detrimento de parte del comercio tradicional. Advirtió que ese desplazamiento tiene una consecuencia laboral: si cae la actividad de los negocios que generan puestos formales, esos empleos también quedan expuestos.

Para el economista, no se trata simplemente de esperar una recuperación del consumo. Sostuvo que muchos comercios deberán cambiar sus modelos de negocio, buscar nuevos nichos y modificar sus estrategias de venta. “El empresario ya no va a volver a vender un montón, se va a tener que reconvertir”, afirmó.

El proceso ya tiene efectos sobre el mercado laboral. Carrazán señaló que durante este año hubo un deterioro, con trabajadores que migraron hacia la informalidad o buscaron un segundo empleo para completar sus ingresos.