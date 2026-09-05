Murió Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner

Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner, falleció este sábado, tras una extensa trayectoria vinculada a la política y la función pública.

El dirigente peronista también se desempeñó como diputado nacional, convencional constituyente en la reforma de 1994 y embajador argentino en Uruguay durante el gobierno de Alberto Fernández. Además, ocupó distintos cargos en las gestiones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde.

MinutoUno recogió el mensaje de la familia, que lo recordó como un hombre de “profundas convicciones” y destacó su compromiso social y político, además de su perfil de diálogo dentro del peronismo.

La noticia generó repercusiones entre dirigentes del PJ. Agustín Rossi lo definió como un “defensor de la causa peronista” y destacó su calidez, mientras que Aníbal Fernández lo despidió con un mensaje personal en redes sociales.