Bullrich celebró la baja de la edad de imputabilidad: “Si delinqués, las pagás”
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
En una publicación en redes sociales, Bullrich afirmó: “Desde hoy no importa la edad: si delinqués, las pagás” y sostuvo que “se terminó la excusa de la edad para delinquir”.
La dirigente planteó que quienes cometan delitos como robos, homicidios o lesiones deberán responder penalmente por sus actos y aseguró que la nueva normativa implica “una pizca de justicia” para las víctimas y sus familias.
La información fue difundida por Noticias Argentinas, que recordó que el nuevo régimen contempla penas de hasta 15 años para determinados delitos cometidos por menores de edad.