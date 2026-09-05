Juventud Antoniana quedó afuera de la pelea por el ascenso tras caer ante Kimberley

Fotos: Alfredo Burgos

Juventud Antoniana perdió 3 a 0 ante Kimberley de Mar del Plata, en el estadio Fray Honorato Pistoia, por la séptima fecha del Nonagonal del Federal A. La derrota dejó al conjunto salteño sin posibilidades de avanzar por la Fase Campeonato.

Kimberley abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Russo definió con un remate cruzado. A los 40, Rodrigo Ríos amplió la diferencia con un cabezazo tras un tiro libre.

En el complemento, el conjunto marplatense volvió a marcar a los 16 minutos. Ríos apareció nuevamente y aprovechó un remate que el arquero Nadal no pudo contener para establecer el 3 a 0 definitivo.

Con este resultado, el Santo quedó sin chances de pelear por el primer ascenso y deberá disputar la Reválida para continuar en competencia. Al equipo salteño todavía le quedan dos partidos para completar el fixture de esta fase.