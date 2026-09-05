Malvinas: Kicillof cuestionó el giro de Milei y habló de un patriotismo “de libreto”

Axel Kicillof cuestionó con dureza a Javier Milei por su mensaje sobre las Islas Malvinas y sostuvo que el discurso presidencial sobre soberanía y unidad nacional resultó poco creíble frente a posiciones que había expresado anteriormente.

La reacción, publicada en redes sociales y recogida por MinutoUno, incluyó una de sus frases más fuertes: “La patria no se vende ni se actúa”. Kicillof aseguró que por un momento creyó que el mensaje de Milei era “inteligencia artificial” y afirmó que su patriotismo “no le salió del corazón, le salió de un libreto”.

El gobernador bonaerense también cuestionó que el Gobierno anuncie ahora la aplicación de sanciones vinculadas a Malvinas y retome proyectos estratégicos que, según planteó, habían quedado paralizados. Además, recordó la admiración pública expresada por Milei hacia Margaret Thatcher.

Kicillof sostuvo que defender la soberanía requiere políticas permanentes y no únicamente discursos. “La patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un Presidente que la defienda”, afirmó, y reclamó que la gestión nacional priorice obras, infraestructura y decisiones orientadas a los intereses argentinos.