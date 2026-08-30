Ex PAMI de 20 de Febrero: intimaron al propietario por abandono, basura y falta de higiene

El Tribunal de Faltas de la Municipalidad intimó al propietario del inmueble ubicado en 20 de Febrero 54, donde años atrás funcionaron oficinas del PAMI, después de constatar condiciones deficientes de higiene y salubridad.

Según el edicto publicado en el Boletín Oficial Municipal, durante una inspección se encontró el edificio cerrado, con una construcción abandonada y acumulación de residuos, una situación que además generaba molestias a propiedades vecinas.

El Juzgado de Faltas de Primera Nominación, a cargo de Christian Ariel Abdenur, otorgó un plazo de tres días desde la última publicación del edicto para que el responsable ejerza su derecho de defensa. Si no comparece, podrá ser declarado rebelde y el expediente continuará con los elementos ya incorporados.

El deterioro del inmueble ya venía generando preocupación en la zona. Personas en situación de calle suelen ingresar al edificio abandonado y, recientemente, se registró un principio de incendio, un antecedente que volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad del lugar.