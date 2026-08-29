¡Orgullo salteño! Valentina Raposo se consagró campeona del mundo con Las Leonas

La salteña Valentina Raposo se consagró campeona del mundo con Las Leonas después de que la Selección argentina derrotara a Países Bajos en una final dramática disputada en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y el título se definió por penales australianos.

Argentina había llegado al último cuarto en desventaja tras el gol de Yibbi Jansen, pero encontró el empate a los 54 minutos y llevó la definición a los penales. Allí, Las Leonas fueron más efectivas y se impusieron 3-1 para recuperar la corona mundial después de 16 años.

En la definición volvió a aparecer Sofía Cairó, una de las figuras del seleccionado a lo largo del torneo, con una gran maniobra para cerrar la serie. La conquista significó además la tercera estrella mundial para Argentina, después de los títulos obtenidos en 2002 y 2010.

Para Salta, la consagración tuvo un significado especial por la presencia de Valentina Raposo, nuevamente protagonista de una campaña histórica con la camiseta argentina. La defensora integró el equipo dirigido por Fernando Ferrara que llegó invicto a la final y terminó derribando a Países Bajos, vigente campeón y una de las grandes potencias del hockey mundial.

Con apenas 23 años, Raposo sumó así uno de los logros más importantes de su carrera y llevó nuevamente el nombre de Salta a lo más alto del deporte internacional.