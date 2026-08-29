Orán: recetas que quedan en “autógrafos” y más pedidos de muestras médicas

El diputado provincial y médico Fabián Valenzuela advirtió que cada vez más pacientes del norte salteño tienen dificultades para comprar los medicamentos que les prescribe.

En diálogo con Vale Todo por Aries, contó que la situación lo lleva a pedir más muestras médicas a laboratorios y visitadores para poder asistir a quienes no pueden afrontar el costo de los tratamientos.

“Por ahí uno lo que hace es firmar autógrafos en la receta, no más, porque la gente después no tiene el acceso a esos medicamentos”, expresó.

Valenzuela relató que esta semana recibió la visita de dos representantes de laboratorios en su consultorio y les pidió que, en lugar de dejarle una caja de medicamentos, le dejaran dos.

Según explicó, el pedido responde a una demanda cada vez mayor de pacientes que llegan al consultorio y preguntan si puede ayudarlos con remedios que no consiguen comprar.

El legislador sostuvo que la misma situación también se repite entre otros médicos de la zona, de acuerdo con lo que le transmiten los propios visitadores.