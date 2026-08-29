Viento Zonda y fuertes vientos en Salta: prevén ráfagas de hasta 120 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por viento Zonda y fuertes vientos para distintas zonas de Salta durante este sábado 29 de agosto.

En los Valles, la advertencia por Zonda alcanza a Cachi, Cafayate, Rosario de Lerma, La Caldera, Chicoana, San Carlos, Molinos y zonas cercanas. Se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h.

La situación más intensa se prevé en la Puna y sectores de Los Andes, Cachi, La Poma y Molinos, donde los vientos podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h y las ráfagas superar los 120 km/h en zonas altas.

Defensa Civil recomendó asegurar objetos sueltos en techos, patios y balcones, evitar actividades al aire libre en sectores expuestos y circular con precaución por rutas de altura y caminos rurales.

También pidió mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de árboles, postes y cables. Ante una emergencia, se encuentran disponibles las líneas 911, 103 y el teléfono 0387-4213333.