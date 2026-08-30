Buques británicos y soberanía: advierten un “modelo de entrega” del Gobierno nacional

La presencia de buques británicos en Tierra del Fuego volvió a poner en discusión la política nacional sobre soberanía y Malvinas. Marcelo Segura, rector del Instituto de Educación Superior 6053 Abuelas de Plaza de Mayo, cuestionó esa situación y apuntó contra el Gobierno nacional.

En Qué Domingo por Aries, Segura sostuvo que permitir que embarcaciones inglesas operen en territorio fueguino representa “una contradicción muy grande con los valores de soberanía” y vinculó esa situación con lo que definió como un “modelo de entrega” impulsado por la administración de Javier Milei.

El rector también respaldó la postura del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, a quien destacó por mantener una posición de resistencia frente a las decisiones nacionales. Según planteó, la provincia se encuentra entre las más afectadas por las políticas económicas del Gobierno, entre ellas la apertura de importaciones.