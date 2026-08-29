Salta crea un registro detallado de postes y cables en la vía pública

Las empresas de servicios deberán identificar de manera visible los postes y cables que utilizan en la ciudad de Salta, además de informar cada año dónde están ubicados y en qué condiciones se encuentran.

La obligación quedó establecida en el Decreto N° 0468, publicado el jueves 27 de agosto en el Boletín Oficial Municipal. La norma reemplaza la reglamentación anterior sobre el uso de postes y del espacio aéreo de la ciudad.

Cada empresa deberá contar con un color registrado y un código alfanumérico propio para identificar sus postes. Los cables también deberán llevar una placa con esa identificación.

Además, antes del 30 de octubre de cada año deberán presentar una declaración jurada con la cantidad exacta de postes y cables, su ubicación geolocalizada y su estado. La información deberá entregarse también en formatos digitales CAD o GIS.

El informe tendrá que incluir un plan de mantenimiento, reemplazo y retiro de infraestructura en desuso. La prioridad será eliminar cables que representen riesgos para edificios o para la seguridad pública.

El incumplimiento del plazo anual puede impedir que las empresas continúen con trámites para nuevas obras dentro de la ciudad.