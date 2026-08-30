Último día para inscribirse y terminar el secundario en BSPA y CENS

Este lunes 31 de agosto finalizan las inscripciones para jóvenes y adultos que quieran iniciar, retomar o completar sus estudios secundarios a través de los BSPA y CENS.

La modalidad está destinada a personas mayores de 18 años y cuenta con más de 80 alternativas de formación. Entre las orientaciones disponibles se encuentran Economía y Administración, Humanidades y Ciencias Sociales, Informática, Ciencias Naturales, Arte-Danzas y Artes Visuales.

La cursada se organiza de manera cuatrimestral y por módulos. Al finalizar, los estudiantes obtienen el título de bachiller correspondiente a la orientación elegida y una doble certificación vinculada al mundo laboral.

Entre los requisitos se solicita tener 18 años cumplidos o alcanzarlos durante el módulo de cursado, certificado de estudios primarios completos, fotocopia del DNI y pase definitivo o constancia provisoria del trámite.

Para consultas, se encuentra disponible el correo: [email protected] y las redes sociales oficiales de la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.