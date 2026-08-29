Maratón de HIRPACE: habrá cortes de tránsito este domingo

El operativo comenzará a las 9 en inmediaciones del Monumento a Güemes y afectará distintos puntos del recorrido de las pruebas de 3 y 10 kilómetros.
Salta29/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La 36° Maratón de HIRPACE se realizará este domingo 30 de agosto y obligará a implementar cortes y retenciones de tránsito en distintos sectores de la ciudad. El operativo municipal comenzará a las 9, con epicentro en el Monumento a Güemes, punto de largada y llegada de las diferentes pruebas.

La competencia tendrá una caminata participativa de un kilómetro y carreras competitivas de 3 y 10 kilómetros. El circuito más extenso recorrerá avenida Uruguay, Reyes Católicos, Entre Ríos, Sarmiento, Belgrano, Mitre, Caseros y avenida del Bicentenario antes de regresar al Monumento a Güemes.

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Durante la actividad habrá cortes en la zona del monumento y retenciones al paso en avenida Uruguay y Puló; Entre Ríos y Cornejo; Bicentenario y Paseo Güemes; y Paseo Güemes y Milagro. Las restricciones se mantendrán hasta la finalización de la competencia y la desconcentración del público.

Desde el municipio recomendaron utilizar vías alternativas, circular a baja velocidad en las zonas afectadas y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.

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