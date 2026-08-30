Más de 9.000 personas participaron y SAMEC realizó 65 asistencias

El SAMEC realizó 65 asistencias médicas durante las jornadas del Milagro de la Infancia y la Catequesis desarrolladas frente a la Catedral Basílica entre viernes y sábado.

El viernes participaron unas 4.000 personas y se registraron 45 atenciones, principalmente a niños y adultos mayores que acompañaban a los grupos. En esa jornada fue necesario realizar un solo traslado.

El sábado, con una concurrencia estimada en 5.000 personas, hubo otras 20 asistencias por malestares menores y no se registraron derivaciones.

El operativo se concentró en un Puesto Médico Avanzado instalado en la plaza 9 de Julio para responder ante eventuales emergencias durante las celebraciones.