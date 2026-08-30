Cargnello habló de un país dividido y enfrentado, e instó a los jóvenes a no resignarse

Monseñor Mario Antonio Cargnello advirtió sobre el clima social que atraviesa el país y llamó a los jóvenes a asumir un papel activo para modificar esa realidad. El mensaje fue pronunciado el sábado en la Catedral, durante el Milagro de los Jóvenes.

“Es cierto que el presente es difícil”, señaló el arzobispo de Salta. A continuación, sostuvo que “una cierta cultura de la guerra” penetra en los vínculos y los rompe, tanto entre naciones como dentro de los pueblos. “En nuestro país también se ha instalado un clima de división y de enfrentamiento”, afirmó.

Cargnello dirigió buena parte de su mensaje a combatir la resignación entre las nuevas generaciones. “No caigan en esa tentación. Todos tenemos que ser protagonistas para transformar la sociedad en la que vivimos”, expresó, después de plantear la pregunta que, según señaló, puede paralizar a los jóvenes: “¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo cambiar?”.

También sostuvo que quienes buscan transformar la sociedad no deben actuar condicionados por su aceptación pública. Al recordar figuras que atravesaron momentos difíciles, afirmó que “no hicieron cálculos de porcentajes” ni encuestas para conocer su grado de aceptación, sino que optaron por hacer el bien aun frente al rechazo.

En otro tramo, el arzobispo planteó que el desafío para los jóvenes es elegir entre una lógica basada en imponerse sobre los demás y otra fundada en el servicio, el compromiso y el trabajo conjunto. “Los encuentros de los jóvenes para el Milagro tienen que ser una oportunidad donde se sientan realmente protagonistas, llamados a ser protagonistas de un mundo nuevo”, expresó.