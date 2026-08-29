Fotografía inclusiva: saca fotos sin poder verlas y la IA le cuenta qué capturó

Un taller de fotografía para personas con discapacidad dejó al descubierto un uso concreto de la inteligencia artificial como herramienta de inclusión. Gonzalo, uno de los participantes ciegos, toma sus propias fotografías y utiliza Gemini para obtener una descripción de las imágenes que captura.

La experiencia fue relatada por Déborah Valado, licenciada en Ciencias de la Comunicación, fotógrafa y realizadora audiovisual, durante una entrevista en Fuera de Foco por Aries. Valado coordina junto a Mónica el taller gratuito que se desarrolla los viernes en Independencia 910 y que actualmente reúne a 27 personas entre participantes, familiares y acompañantes. Hay personas con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo y ceguera.

Durante uno de los ejercicios, Gonzalo recibió indicaciones para dirigir a un modelo y realizó una fotografía. Cuando Valado le preguntó cómo podía saber qué había capturado, él respondió: “Tengo la inteligencia artificial, Gemini. Pongo la foto ahí y Gemini me cuenta qué es lo que yo saqué”.

La experiencia fue comprobada junto al resto del grupo: proyectaron la fotografía y escucharon la descripción generada por la herramienta. Según Valado, la IA identificó correctamente los elementos que aparecían en la imagen. La situación sorprendió especialmente a las familias, que destacaron una utilidad de esta tecnología que hasta entonces desconocían.

El proyecto nació a partir de la experiencia personal y profesional y busca adaptar los tiempos y las técnicas fotográficas a diferentes discapacidades. El taller continuará hasta el 25 de septiembre, los viernes de 16 a 18, y finalizará con una muestra de los trabajos realizados.

Para más información comunicarse al 387-5293774.